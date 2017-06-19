ذكرت صحيفة “الشاهد” الكويتية أن قطر تشهد حملة هروب جماعية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وذلك إلى تركيا وعدد من الدول الأوروبية بجوازات تحمل أسماء وهمية عبر إيران ودول آسيوية وأفريقية غير موقعة على اتفاقات تبادل المجرمين والمتهمين.

وأكد مصدر مسؤول للصحيفة الكويتية أن هناك اجتماعات سرية تضم العديد من المسؤولين في الدول المعنية بأمر المقاطعة لإخراج الكثير من المطلوبين وممن أدرجت أسماؤهم على لائحة داعمي الإرهاب الصادرة في بيان السعودية ومصر والإمارات والبحرين والإبقاء على من لا يستطيع المغادرة لأسباب عدة.

وعددت “الشاهد” تلك الأسباب قائلة: “مثل أن يكون من مواطني الدولة ويستطيع الدفاع عن نفسه أو معرفته السابقة بإدراج اسمه على معظم مطارات العالم ومطلوب إلقاء القبض عليه خلال وصوله لأي دولة تتعامل وفق المعاهدات المنصوص عليها عالميا وفي الأمم المتحدة بما فيها الكويت التي تعتبر بوابة غير مأمونة وهي التي حصلت على لائحة كاملة بالأسماء المطلوبة الأمر الذي يجعل الدوحة تتحاشى أيا من المطارات الخليجية وقال إن هذه الإجراءات تأخذ الكثير من الوقت.