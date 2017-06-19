أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أي تصرف يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتعرض فيه للنقد، موضحًا أنه عندما فطر السيسي مع رجال الشرطة تعرض للنقد، وتعرض لنفس الشيء، عندما أفطر أمس، مع مواطنين عاديين في استراحته الشخصية.

وعلق في برنامجه “كل يوم”، المُذاع على شاشة “onlive”، اليوم الأحد، أن “الراجل ده مبيسلمش من أي نقد، مش عارف الريس يعمل إيه بصراحة”، مضيفًا: “في ناس عايزة تولع في الدنيا، وميسبوش الريس في حاله”، واصفًا هؤلاء الأشخاص الذين ينتقدون الرئيس بصفة دائمة، أنهم في حالة “هري”، وعليهم أن يتوقفوا عن ممارستهم الهزلية.