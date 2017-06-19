

كشف مكتب الولايات المتحدة للأخلاقيات الحكومية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مديون بما لا يقل عن 315.6 مليون دولار إلى المقرضين الأمريكيين والألمانيين حتى منتصف عام 2017، وفقًا للإفصاح المالي الفيدرالي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “رويترز” البريطانية اليوم الأحد.

وأظهرت وثيقة الإفصاح المؤلفة من 98 صفحة والموجودة على موقع مكتب الأخلاقيات على شبكة الإنترنت، التزامات ترامب بمبلغ 130 مليون دولار على الأقل لشركة “ديوتسش بانك تروست أميريكاس”، وهي تابعة لشركة “دويتشه بانك أيه جي” ومقرها ألمانيا.

كما أن ترامب مديون بما لا يقل عن 110 ملايين دولار لشركة “ليدر كابيتال جورب”، وهي شركة عقارية تجارية لها مكاتب في كل من مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وفلوريدا.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب مديون بالتزامات مالية أخرى.