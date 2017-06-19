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بكري: أنا ناصري.. وهذا الشخص مثلي الأعلى
مصطفى بكري

بكري: أنا ناصري.. وهذا الشخص مثلي الأعلى

2017-06-19 00:38:03
كتب - متابعات

أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن أول مرة ذهب فيها إلى مباحث أمن الدولة بقنا حينما كان في المرحلة الإعدادية بسبب أنه قاد مظاهرات واتهم حينها أنه محرض على التخريب.

وقال في حواره ببرنامج “مجموعة إنسان”، المذاع على شاشة “أم بي سي”، اليوم الأحد، إنه تعرض للحبس لمدة 3 شهور وكانت والدته تعيش حالة من القلق عليه، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف مصري قدموا واجب العزاء في والدته في قنا.

وأردف أنه طيلة عمره ناصري وكان يدعم التجربة الناصرية منذ بداية حياته السياسية، مؤكد أن مثله الأعلي محمد حسنين هيكل ومن ناحية الزعامة جمال عبدالناصر.

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