أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه شن هجوما صاروخيا استهدف ما وصفه بـ”مراكز التجمع والاستناد للإرهابيين التكفيريين” في دير الزور مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يهدف لـ”معاقبة الضالعين في الجريمة الإرهابية الأخيرة بطهران”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإخبارية الإيرانية، عن بيان الحرس الثوري الإيراني قوله إن الجريمة الإرهابية التي قام بها الإرهابيون التكفيريون في طهران وأسفرت عن استشهاد 18 من المواطنين المظلومين والصائمين وإصابة عدد اخر من المواطنين لن تمر مررور الكرام

ولفت البيان إلى أنه استخدم في هذه العمليات صواريخ “أرض– أرض” متوسطة المدى “أطلقت من القواعد الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في كرمانشاه وكردستان غرب إيران”.

وقال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشئون الدولية حسين أمير عبد اللهيان على حسابه الخاص بموقع “تويتر”.