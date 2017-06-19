درويش: فرنسا تشهد ثورة حقيقية باكتساح حزب "ماكرون"2017-06-19 00:10:52
قال الكاتب الصحفي المتواجد في باريس، نبيل درويش، إن ما تشهده فرنسا الآن بعد نجاح حزب “الجمهورية إلى الأمام”، وهو حزب الرئيس الجديد، يُعد ثورة حقيقية منذ عهد الجمهورية الخامسة في 1958، مشيرا إلى أن المسابقة الانتخابية انتقلت من أحزاب اليمين واليسار والاشتراكي إلى كيان جديد تماماً.
وأضاف درويش خلال لقاء له ببرنامج “وراء الحدث” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد صبح، أننا الآن أمام موجة شابة جديدة، إذ أن أكثر من نصف النواب الجدد نواب حزب “الجمهورية إلى الأمام” هم من جيل جديد مختلف تماما، جاؤوا من العمل المدني بدون خبرة بالانتخابات المحلية وبمثل هذه المناصب.
وأوضح درويش أنه من السهل على النواب الجدد تعلُم الديمقراطية في مجلس النواب، إذ أن مهام المجلس هي إصدار القوانين والرقابة على عمل الحكومة، وهنا يأتي تدريب تلك النخبة الجديدة، التي ستستطيع استجواب الحكومة مع الاستجواب الأسبوعي وتوجيه الأسئلة المباشرة إلى الوزراء على مدار ساعتين.
وأكد درويش أن هذه النتيجة في الانتخابات هي ثورة حقيقة لا نعرف مداها، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن مدى التغيير الذي ستحدثه تلك الثورة، وأن ما نراه الآن هو هزيمة ساحقة للحزب الاشتراكي، مشيرا إلى أن فرنسا بحاجة إلى حوار اجتماعي وذكاء جماعي، إذ ينتظر الجميع ليروا كيفية تحرك “ماكرون” وحزب الأكثرية مع النقابات المهنية، خاصة أن الجميع في انتظار قانون العمل الجديد الذي حظي بهجمات مسبقة.
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