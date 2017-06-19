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عزمي مجاهد عن حادث "الأوتوستراد": اللي بيعبدوا البقر مش بيعملوا كده
عزمي مجاهد

عزمي مجاهد عن حادث "الأوتوستراد": اللي بيعبدوا البقر مش بيعملوا كده

2017-06-19 00:09:21
كتب - متابعات

علق عزمي مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكرة سابقًا ، على حادث الأوتوستراد، موضحًا أنه لا يوجد أي دين سماوي يدعوا لما تقوم به الجماعات الإرهابية ، مستطردًا :” مفيش دين في العالم بيقولوا كده ، اللي بيعبدوا البقر مش بيعملوا كده ، لكن لازم الثأر ، عشان الاشكال القذرة اللي طلعوا من المجاري تاني”.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن التنظيمات الإرهابية أشبه بـ “كلاب الشوارع”، كما أن المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعلمون أي شيء ولا يفقهون في تقسيم الحدود أو ترسيمها ، مستطردا :” لو السيسي ضم الجزيرة العربية هيقولوا ضمها لية”.

وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ عليهم وكذلك قانون التظاهر، حيث أن الإرهاب الذي يحدث في مصر “خسيس”، والجماعات الإرهابية يروا الوطن حفنة تراب عفنة.

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