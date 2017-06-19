تبنت حركة حسم الإرهابية، انفجار وقع صباح اليوم الأحد، فى القاهرة، وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين.

وأكدت الحركة فى بيان نشر على تطبيق تليجرام إنها قامت “بزرع عبوة ناسفة مضادة للمركبات أسفل الطريق الدائرى عند اتوستراد المعادى جنوب القاهرة وتفجيرها لحظة مرور المركبة”.