قال رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس اليوم الأحد، إنه من المعلوم والواضح أن رئيس البلاد نيكولاس مادورو يوفر الحماية لجماعات إرهابية، مؤكدًا أن أكثر من نصف متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي “الن” يتواجدون في فنزويلا.

وقال بورخيس في مؤتمر صحفي: “من المعلوم والواضح أن أكثر من نصف ما تبقى من (إلن) يتواجدون في فنزويلا، ومن المعلوم والواضح أن حكومة مادورو توفر الحماية لتلك الجماعات الإرهابية”.

وأضاف أن “إلن” رغم نفيها الضلوع في هجوم وقع أمس في بوجوتا إلا أنها جماعات تعمل وتحظى بالحماية في فنزويلا.

ويذكر أن “إلن” هي ثاني أكبر جماعة متمردة في كولومبيا، واعتبرت أن أمس أن الدولة يجب أن تجري تحقيقًا عميقًا لمعرفة المسؤولين عن الهجوم على مركز تجاري في بوجوتا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.