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روبي مهددة بالسجن
روبي

روبي مهددة بالسجن

2017-06-18 23:57:23

فاجأت الفنانة المصرية روبي، طليقها المخرج سامح عبدالعزيز، بسفرها لخارج القاهرة دون إتمام مشاهدها المتبقية من مسلسل «رمضان كريم»، وبقيت الحلقات الأخيرة من المسلسل بمصير مجهول إلى الآن.

روبي، تسببت في غضب المنتج محمد السبكي، منتج العمل والذي أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية التي تمكنه من الحصول على حكم بسجنها لإهدارها ملايين الجنيهات.

وجاء رفض روبي لاستكمال مشاهدها في المسلسل لمشاكلها مع طليقها مخرج العمل سامح عبدالعزيز، فخلافاتهما دفعتها لاستفزازه من خلال عدم الالتزام بمواعيد التصوير في محاولة منها لإثارة غضبه وإفساد عمله، وذلك بسبب تجاهله  لها طوال أيام التصوير واهتمامه بباقي الفنانات الأخريات وهو الأمر الذي تسبب في غضب روبي.

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