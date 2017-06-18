قدم حزب ” الديمقراطيين الاجتماعي” الحاكم في رومانيا اليوم اقتراحا إلى البرلمان لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سورين جرندينو.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن البرلمان سوف يصوت يوم الأربعاء القادم على هذا الاقتراح نظرا لعدم التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الحزب الحاكم.

وكان حزب ” الديمقراطيين الاجتماعي ” الحاكم قد أعلن مؤخرا سحب تأييده لجرندينو ، حيث يحتاج الحزب الحاكم والأحزاب الموالية إلى 233 صوتا من أجل تمرير اقتراح حجب الثقة ، وهو الأمر المتاح بالنظر إلى سيطرتهم حاليا على 247 مقعدا في البرلمان .