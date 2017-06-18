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سفيرنا لدى بريطانيا يكشف مفاجأة تخص برج لندن المحترق
السفير ناصر كامل سفير مصر في فرنسا

سفيرنا لدى بريطانيا يكشف مفاجأة تخص برج لندن المحترق

2017-06-18 23:50:35
كتب - متابعات

كشف السفير ناصر كامل سفير مصر فى بريطانيا، أن العقار الذى احترق في لندن قبل أيام جعل سلطاتها تقدم جهدا كبيرا لمحاولة التوصل للمفقودين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ما وراء الحدث” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة إكسترا نيوز، إن المبنى فى حالة من الاحتراق الكامل مما يصعب مهمة رجال الإنقاذ فى التوصل للجثث المحترقة داخل المبنى وصعوبة التعرف على هويتهم بدون تحليل الـ “دى ان ايه”.
وتابع أن العقار كان يحوى عدد من المصريين والذين لم يتم التوصل إليهم حتى اليوم نتيجة صعوبة تحديد عدد ضحايا الحادث حتى اليوم بصفة نهائية، مضيفا، أن الحادث سبب عاصفة كبيرة.

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