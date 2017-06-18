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موقع أمريكي: بريطانيا لن تدعم مقاطعة قطر
عبدالله بن حمد آل ثاني شقيق امير قطر

موقع أمريكي: بريطانيا لن تدعم مقاطعة قطر

2017-06-18 23:50:22


ذكر الموقع الإلكتروني “دايلي بيست” الأمريكي اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة لن تدعم قرار الدول العربية بقطع العلاقات مع قطر، بالرغم من ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به.
وأوضح الموقع أنه من المرجح ألا يتغير موقف بريطانيا نظرًا لاعتماد اقتصاد البلاد على الأموال الكثيرة التي تضخها قطر للبلاد، خاصة أن السياح ورجال الأعمال القطريين يفضلون صرف أموالهم والاستثمار في المملكة المتحدة.
ونوه الموقع إلى أن رجال الأعمال القطريين لديهم العديد من الاستثمارات والممتلكات في المملكة المتحدة، حيث يقدر حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بـ30 مليار جنيه إسترليني.
وشدد الموقع على أنه ربما لا يوجد مثال أفضل للقوة الأجنبية التي اشترت طريقها بشكل أكثر شمولية لقلوب البريطانيين أكثر من القطر الغنية بالنفط.
يذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن قد قطعوا العلاقات مع قطر على خلفية دعم البلاد للجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى دعم البلاد لإيران التي تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة.

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