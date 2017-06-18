ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية2017-06-18 23:46:24
أقر وزير الثقافة، الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك ضمن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة المصرية لعام 2016.
أولاً: الفنون
فن الجرافيك
الاسم: السيد إبراهيم محمد قنديل
العمل الفائز: عمل ضمن مجموعة أعمال من معرض السودان
فن التصوير الضوئي
الاسم: أيمن لطفي محمود فهمي “أيمن لطفي”
العمل الفائز: مجموعة أعمال من الفوتوغرافيا المفاهمية والفوتوغرافيا السريالية من معرض المتحفي
العزف على آلة الناى العربى
الاسم: هاني حامد محمد البدرى
العمل الفائز: ساكسولة مع الأوركسترا السيمفوني
الديكور المسرحى
الاسم: عمر الأشرف محمد صالح
العمل الفائز: تصميم ديكور لعرض مسرحية “الفيل الأزرق”
النقد المسرحي
الاسم الفائز: جرجس شكري
العمل الفائز: الخروج بملابس المسرح
المهارات والمعارف الشعبية المرتبطة بحركة شعبية (العيد- الخيامية – فانوس رمضان)
الاسم الفائز: إبراهيم البريدي
العمل الفائز: مجموعة أعمال من معرض الليلة الكبيرة
الحفاظ المعماري والعمراني وإعادة التأهيل وتطوير الاستخدام “مناصفة”
الاسم الفائز: رامز إبراهيم عزمي
الاسم الفائز: عماد فريد ميخائيل
العمل الفائز: مشروع ترميم المسجد العتيق في سيوة
مونتاج الفيلم الروائي الطويل تم حجب الجائزة
ثانيًا: الآداب
المسرح الشعري بعد صلاح عبد الصبور تم حجبها
اتجاهات الرواية بعد نجيب محفوظ
الاسم الفائز: شعبان عبد الحكيم محمد سيد
العمل الفائز: كتاب اتجاهات الرواية العربية من 1960 إلى 2010
رواية تاريخية
الاسم الفائز: أيمن رجب طاهر
العمل الفائز: رواية القحط
مجموعة قصصية
الاسم الفائز: سمير الفيل
العمل الفائز: جبل النرجس
ديوان الشعر
الاسم الفائز: سلمى فايد
العمل الفائز: ذاكرة نبي لم يرسل
مسرحية شعرية تم حجبها
ترجمة أعمال فكرية
الاسم الفائز: عبد الرحيم يوسف
العمل الفائز: كتاب ثلاث مراسلات حول الأخلاق والفضيلة
رسوم سلسلة كتب الأطفال ما قبل المدرسة
الاسم الفائز: محمد مصطفى محمود
العمل الفائز: سلسلة كارم وحكاياته المسحورة
ثالثًا: العلوم الاجتماعية
الشباب
الاسم الفائز: حاتم منصور الجوهري
العمل الفائز: كتاب تأملات في المسألة اليهودية
الكتاب والنشر تم حجبها
الثقافة البيئية
الاسم الفائز: سمير محمد
العمل الفائز: كتاب بحر الرمال الأعظم
علوم الإدارة تم حجبها
الآثار
الاسم الفائز: عبد الرحمن إبراهيم
العمل الفائز: كتاب المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصصية للموارد
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