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ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية
حلمي النمنم

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

2017-06-18 23:46:24
كتب - متابعات

أقر وزير الثقافة، الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك ضمن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة المصرية لعام 2016.
أولاً: الفنون
فن الجرافيك
الاسم: السيد إبراهيم محمد قنديل
العمل الفائز: عمل ضمن مجموعة أعمال من معرض السودان
فن التصوير الضوئي
الاسم: أيمن لطفي محمود فهمي “أيمن لطفي”
العمل الفائز: مجموعة أعمال من الفوتوغرافيا المفاهمية والفوتوغرافيا السريالية من معرض المتحفي
العزف على آلة الناى العربى
الاسم: هاني حامد محمد البدرى
العمل الفائز: ساكسولة مع الأوركسترا السيمفوني
الديكور المسرحى
الاسم: عمر الأشرف محمد صالح
العمل الفائز: تصميم ديكور لعرض مسرحية “الفيل الأزرق”
النقد المسرحي
الاسم الفائز: جرجس شكري
العمل الفائز: الخروج بملابس المسرح
المهارات والمعارف الشعبية المرتبطة بحركة شعبية (العيد- الخيامية – فانوس رمضان)
الاسم الفائز: إبراهيم البريدي
العمل الفائز: مجموعة أعمال من معرض الليلة الكبيرة
الحفاظ المعماري والعمراني وإعادة التأهيل وتطوير الاستخدام “مناصفة”
الاسم الفائز: رامز إبراهيم عزمي
الاسم الفائز: عماد فريد ميخائيل
العمل الفائز: مشروع ترميم المسجد العتيق في سيوة
مونتاج الفيلم الروائي الطويل تم حجب الجائزة
ثانيًا: الآداب
المسرح الشعري بعد صلاح عبد الصبور تم حجبها
اتجاهات الرواية بعد نجيب محفوظ
الاسم الفائز: شعبان عبد الحكيم محمد سيد
العمل الفائز: كتاب اتجاهات الرواية العربية من 1960 إلى 2010
رواية تاريخية
الاسم الفائز: أيمن رجب طاهر
العمل الفائز: رواية القحط
مجموعة قصصية
الاسم الفائز: سمير الفيل
العمل الفائز: جبل النرجس
ديوان الشعر
الاسم الفائز: سلمى فايد
العمل الفائز: ذاكرة نبي لم يرسل
مسرحية شعرية تم حجبها
ترجمة أعمال فكرية
الاسم الفائز: عبد الرحيم يوسف
العمل الفائز: كتاب ثلاث مراسلات حول الأخلاق والفضيلة
رسوم سلسلة كتب الأطفال ما قبل المدرسة
الاسم الفائز: محمد مصطفى محمود
العمل الفائز: سلسلة كارم وحكاياته المسحورة
ثالثًا: العلوم الاجتماعية
الشباب
الاسم الفائز: حاتم منصور الجوهري
العمل الفائز: كتاب تأملات في المسألة اليهودية
الكتاب والنشر تم حجبها
الثقافة البيئية
الاسم الفائز: سمير محمد
العمل الفائز: كتاب بحر الرمال الأعظم
علوم الإدارة تم حجبها
الآثار
الاسم الفائز: عبد الرحمن إبراهيم
العمل الفائز: كتاب المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصصية للموارد

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