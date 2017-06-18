أقر وزير الثقافة، الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك ضمن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة المصرية لعام 2016.

أولاً: الفنون

فن الجرافيك

الاسم: السيد إبراهيم محمد قنديل

العمل الفائز: عمل ضمن مجموعة أعمال من معرض السودان

فن التصوير الضوئي

الاسم: أيمن لطفي محمود فهمي “أيمن لطفي”

العمل الفائز: مجموعة أعمال من الفوتوغرافيا المفاهمية والفوتوغرافيا السريالية من معرض المتحفي

العزف على آلة الناى العربى

الاسم: هاني حامد محمد البدرى

العمل الفائز: ساكسولة مع الأوركسترا السيمفوني

الديكور المسرحى

الاسم: عمر الأشرف محمد صالح

العمل الفائز: تصميم ديكور لعرض مسرحية “الفيل الأزرق”

النقد المسرحي

الاسم الفائز: جرجس شكري

العمل الفائز: الخروج بملابس المسرح

المهارات والمعارف الشعبية المرتبطة بحركة شعبية (العيد- الخيامية – فانوس رمضان)

الاسم الفائز: إبراهيم البريدي

العمل الفائز: مجموعة أعمال من معرض الليلة الكبيرة

الحفاظ المعماري والعمراني وإعادة التأهيل وتطوير الاستخدام “مناصفة”

الاسم الفائز: رامز إبراهيم عزمي

الاسم الفائز: عماد فريد ميخائيل

العمل الفائز: مشروع ترميم المسجد العتيق في سيوة

مونتاج الفيلم الروائي الطويل تم حجب الجائزة

ثانيًا: الآداب

المسرح الشعري بعد صلاح عبد الصبور تم حجبها

اتجاهات الرواية بعد نجيب محفوظ

الاسم الفائز: شعبان عبد الحكيم محمد سيد

العمل الفائز: كتاب اتجاهات الرواية العربية من 1960 إلى 2010

رواية تاريخية

الاسم الفائز: أيمن رجب طاهر

العمل الفائز: رواية القحط

مجموعة قصصية

الاسم الفائز: سمير الفيل

العمل الفائز: جبل النرجس

ديوان الشعر

الاسم الفائز: سلمى فايد

العمل الفائز: ذاكرة نبي لم يرسل

مسرحية شعرية تم حجبها

ترجمة أعمال فكرية

الاسم الفائز: عبد الرحيم يوسف

العمل الفائز: كتاب ثلاث مراسلات حول الأخلاق والفضيلة

رسوم سلسلة كتب الأطفال ما قبل المدرسة

الاسم الفائز: محمد مصطفى محمود

العمل الفائز: سلسلة كارم وحكاياته المسحورة

ثالثًا: العلوم الاجتماعية

الشباب

الاسم الفائز: حاتم منصور الجوهري

العمل الفائز: كتاب تأملات في المسألة اليهودية

الكتاب والنشر تم حجبها

الثقافة البيئية

الاسم الفائز: سمير محمد

العمل الفائز: كتاب بحر الرمال الأعظم

علوم الإدارة تم حجبها

الآثار

الاسم الفائز: عبد الرحمن إبراهيم

العمل الفائز: كتاب المالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصصية للموارد

