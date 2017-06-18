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التحالف الدولي يؤكد إسقاط مقاتلة سورية قرب مدينة الرقة
مقاتلة سورية

التحالف الدولي يؤكد إسقاط مقاتلة سورية قرب مدينة الرقة

2017-06-18 23:42:45
محيط: أ. ش. أ

أكد التحالف الدولي أن طيرانه أسقط، مقاتلة سورية بريف مدينة الرقة شمال شرق سوريا، بعد أن هاجمت الطائرة السورية مواقع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.
وأوضحت قيادة التحالف في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد أن قاذفة مقاتلة أمريكية ” استهدفت مقاتلة سورية من نوع “سو-22” في منطقة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة، التي تشهد حاليا معارك عنيفة بين “قوات سوريا الديمقراطية” ومسلحي تنظيم “داعش”.

وشدد التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، على أنه لا ينوي الدخول في نزاع مع الجيش السوري أو القوات الروسية، لكنه سيستمر بحماية شركائه في محاربة “داعش”.

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