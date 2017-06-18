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ضبط 14 محكوما عليهم في حملة أمنية تمشيطية بشمال سيناء
حملة امنية ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ‎

ضبط 14 محكوما عليهم في حملة أمنية تمشيطية بشمال سيناء

2017-06-18 23:36:53
كتب - أ ش أ

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 14 من المحكوم عليهم وذلك خلال حملة أمنية مكثفة بط الخارجين عن القانون والمتهمين والهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيه .
وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء أنه في مجال الحملات الأمنية قامت حملة أمنية تمشيطية أسفرت عن ضبط (14) محكوما عليهم بإجمالى (19) حكما جزئيا وتم احالتهم الى الجهات المعنية ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية

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