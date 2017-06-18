أكد عدد من المواقع الفنية العالمية أن المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه قد وضعت توأم فى لوس أنجلوس.

ومن جانبه نقل موقع إي! نيوز عن عدد من المصادر الفنية لم يكشف عن هويتها أن المطربة العالمية وضعت وأن زوجها مطرب الراب العالمي جاى زى، وابنتها بلو أيفى، قد شوهدا فى مستشفى بمنطقة لوس أنجلوس يوم الخميس 15 يونيو.

وقال مصدر لمجلة بيبول إن بيونسية وزوجها جاى سعيدان وبدءا مشاركة النبأ مع عائلتيهما والأصدقاء المقربين.

وكانت بيونسيه، التى تعد واحدة من أقوى النساء فى مجال صناعة الموسيقى، قد أعلنت عن حملها على حسابها على موقع إنستجرام فى فبراير، وحصد الإعلان ثمانية ملايين إعجاب فى أول 24 ساعة ليصبح الأكثر إعجابا على إنستجرام على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن للمطربة العالمية التي تبلغ من العمر 35 عاما، ومغنى الراب والمنتج الموسيقى جاى زى ابنة هى بلو أيفى تبلغ من العمر خمس سنوات.