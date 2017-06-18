يواجه الفنان الهندي شاروخان Shah Rukh Khan ومالك شركة الإنتاج Excel Entertainment Pvt Ltd تهما خطيرة (لتسببهما في أضرار جسيمة نتيجة لفعل يعرض حياة الآخرين أو سلامتهم الشخصية للخطر).

تهمة القتل التي تستحق عقوبة عشرة أعوام سجن، تتعلق بحادث وفاة وقع في شهر يناير الماضي لأحد الأشخاص أثناء جولة ترويجية لفريق فيلم “ريس” ، بحسب ما ذكرته صحيفة hindustantimes.

كان نائب مدير شرطة (السكك الحديدية ) قد قدم تقريرا أكد فيه أن حالة التدافع والفوضى في محطة السكة الحديد فادودارا في 23 يناير، سببها الرئيسي إصرار فريق خان علي الترويج للفيلم في مكان مزدحم.

كان أحد الأشخاص قد توفي بنوبة قلبية بعد أن اختنق أثناء احتشاد ما يزيد عن 15,000 شخص تجمعوا لإلقاء نظرة علي خان خلال تواجده علي متن قطار من مومباي إلى نيودلهي.

وصف شاروخ الحادث بأنه “مؤسف” وحتى أفراد أسرة المتوفى قالوا إنهم لا يملكون أي شيء ضد الممثل. ويدعي التقرير أنه إذا لم يحدث رمي قمصان وأشياء أخرى علي الحشد ، فإن “الحادث لما كان قد وقع”.