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جماهير إيطاليا تلقي دولارات مزيّفة على دوناروما
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جماهير إيطاليا تلقي دولارات مزيّفة على دوناروما

2017-06-18 23:29:27

هاجمت بعض الجماهير الإيطالية التي تتابع مباراة منتخب بلادهم والدانمارك في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاماً،حارس مرمى المنتخب دوناروما، بعدما رفض البقاء في ناديه اي سي ميلان.

وقامت تلك الجماهير الإيطالية العاشقة لنادي ميلان، والموجودة في بولندا لمتابعة مباريات منتخب بلادها، بإلقاء الدولارات المزيّفة تجاه الحارس الدولي الشاب.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الأحد، أن الجماهير الإيطالية قامت بإلقاء دولارات مزيّفة نحو الحارس دوناروما أثناء مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك.

وألقت الجماهير الإيطالية الأموال المزيّفة على دوناروما في مرماه، في إشارة لتهكّمها بقراره بـ “ترك ميلان والركض وراء الأموال”، كما رفعت الجماهير لافتة كتب عليها “دولاروما”، الأمر الذي دفع حكم اللقاء لإيقاف المباراة لمدة دقيقتين.

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