

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن نائب وزير الخارجية للشئون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري، قام بزيارة قطر، والتقى مسئولين قطريين، لمناقشة العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية المشتركة.

كما سلم متحدث الخارجية الإيرانية لأنصاري رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، ولكن لم يتم الإفصاح عن فحوى هذه الرسالة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.

وأوضح قاسمي أن هذه الزيارة تأتي في هذا إطار استمرار المشاورات مع المسئولين القطريين حول القضايا الدولية والإقليمية المشتركة.

ويعتبر جابري أنصاري أول مسئول إيراني يزور قطر منذ اندلاع الأزمة القطرية مع عدد من الدول العربية على خلفية دعم قطر للإرهاب.

يذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن قد قطعت العلاقات مع قطر على خلفية دعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى دعمها لإيران التي تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة.

