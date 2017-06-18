روى جمال عبدالحميد، نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطنى السابق، ذكريات ظهوره الأول مع النادي الأهلي في سن الثامنة عشر في موسم 77.

وقال عبدالحميد، خلال لقائه ببرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير»، الذي يذاع عبر أثير «الشباب والرياضة» إنه سافر مع الفريق إلى الصومال في أول مباراة له، وأصر أهل منطقته على زفة إلى المطار بـ15 تاكسي وموتوسيكل، احتفالا بسفره مع الفريق.

وأضاف: «لعبت أول مباراة أمام السكة الحديد بديلا للخطيب الذي كان يعاني من إصابة، ولمدة 20 دقيقة في الشوط الثانى بعد نزولى كنت مرتبك، حتى تحدث معي الكابتن فتحى مبروك، وطالبنى باللعب بشكل عادي دون قلق، ونجحت في تسجيل هدف مميز في هذا اللقاء».

وتابع: «شاركت بعد ذلك أساسيا على حساب الخطيب وسجلت أمام السويس، ثم شاركنا بعد ذلك أنا والخطيب فى المباراة التالية وسجلنا ثنائية».