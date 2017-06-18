الملك عبدالله : الأردن مستمر في بذل أقصى الجهود لدعم ثبات المقدسيين وصمودهم2017-06-18 23:04:02
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيستمر في بذل أقصى الجهود لدعم ثبات المقدسيين وصمودهم في المدينة المقدسة، ولتحقيق السلام الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد بعمان، وفدا ضم ممثلين عن أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي للملك، على أن الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية ستظل المملكة توفر كل الإمكانات المتاحة لها.
وقال العاهل الأردني إنه، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستستمر المملكة بالعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي وفِي جميع المحافل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك عبدالله الثاني، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، مشددا على رفض المملكة لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها.
واوضح العاهل الأردني أن السلام خيار استراتيجي عربي أكدت عليه قمة عمان، التي شددت على مبادرة السلام العربية، مؤكدا أن المبادرة تشكل الإطار الأكثر شمولية لتحقيق السلام الدائم، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، ويحقق أمن إسرائيل وعلاقات طبيعية مع جميع الدول العربية.
وشدد، خلال اللقاء، على أهمية العمل على إيجاد آفاق سياسية حقيقية للتقدم نحو حل الصراع عبر إطلاق مفاوضات سلام جادة وفاعلة لتحقيق حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
وقال الملك عبدالله الثاني، إن الأردن يثمن التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الأردن سيفعل كل ما يستطيع لدعم جهود الرئيس الأمريكي للتوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي دائم.
وأشار إلى أن قرار الرئيس ترمب مؤخرا بعدم نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، يدل على جديته والتزامه بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع بين الطرفين.
من جانبهم، أعرب عدد من ممثلي أوقاف وكنائس القدس والشخصيات المقدسية، خلال اللقاء، عن تقديرهم للدور الهام الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في دعم صمود المقدسيين في المدينة المقدسة، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
«نفط الشارقة» لا تتوقع تعطل إمدادات الغاز القطري للإمارات
قال المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية حاتم الموسى اليوم إنه لا يتوقع تعطل تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب الأزمة ...Sun, 18 Jun 2017 09:41:47 GMT