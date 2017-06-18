رئيس الحكومة التونسية في المغرب لتوقيع 13 اتفاقية بين البلدين2017-06-18 23:12:35
وصل رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد والوفد المرافق له إلى المغرب، حيث كان في استقباله نظيره المغربي سعد الدين العثماني، وذلك في زيارة تستمر لمدة يومي 18 و19 يونيو الجاري.
وسيترأس الشاهد مع نظيره المغربي بالرباط اجتماع الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، وسيعقد المسؤلان مؤتمرا صحفيا مشتركا بمناسبة انعقاد هذه الدورة، والتي ستكون مسبوقة بالدورة الـ15 للجنة المتابعة والتنسيق.
وكانت الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة قد انعقدت في تونس، يومي 11 و12 يونيو من العام الماضي، برئاسة رئيسي الحكومتين التونسية والمغربية السابقين الحبيب الصيد وعبد الإله بنكيران.
كما سيعقد الشاهد محادثات ثنائية مع كل من: رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس نواب الشعب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش.
وسيشهد رئيس الحكومة التونسي أيضا - خلال الزيارة- التوقيع على اتفاقيات ثنائية؛ حيث سيتم في ختام فاعليات اللجنة العليا المشتركة الاتفاق علي الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والموارد البشرية.
وتتعلق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها 13، بمجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري، بالإضافة إلى برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أنه يرافق الشاهد في هذه الزيارة، وفد يتكون من: وزير التكوين والتشغيل، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف.
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT