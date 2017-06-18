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رئيس الحكومة التونسية في المغرب لتوقيع 13 اتفاقية بين البلدين
يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي المكلف

رئيس الحكومة التونسية في المغرب لتوقيع 13 اتفاقية بين البلدين

2017-06-18 23:12:35
محيط: أ. ش. أ

وصل رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد والوفد المرافق له إلى المغرب، حيث كان في استقباله نظيره المغربي سعد الدين العثماني، وذلك في زيارة تستمر لمدة يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وسيترأس الشاهد مع نظيره المغربي بالرباط اجتماع الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، وسيعقد المسؤلان مؤتمرا صحفيا مشتركا بمناسبة انعقاد هذه الدورة، والتي ستكون مسبوقة بالدورة الـ15 للجنة المتابعة والتنسيق.

وكانت الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة قد انعقدت في تونس، يومي 11 و12 يونيو من العام الماضي، برئاسة رئيسي الحكومتين التونسية والمغربية السابقين الحبيب الصيد وعبد الإله بنكيران.

كما سيعقد الشاهد محادثات ثنائية مع كل من: رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس نواب الشعب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش.

وسيشهد رئيس الحكومة التونسي أيضا - خلال الزيارة- التوقيع على اتفاقيات ثنائية؛ حيث سيتم في ختام فاعليات اللجنة العليا المشتركة الاتفاق علي الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والموارد البشرية.

وتتعلق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها 13، بمجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري، بالإضافة إلى برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أنه يرافق الشاهد في هذه الزيارة، وفد يتكون من: وزير التكوين والتشغيل، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف.

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