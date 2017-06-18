أمر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأحد، بنقل اللواء محمود عفيفي مدير إدارة المباحث الجنائية في المنيا، إلى مصلحة الأحوال المدنية، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، لقطاع الخدمات الطبية.

وأفادت مصادر أمنية أن القرار صدر على خلفية استشهاد النقيب عمرو إبراهيم محمد، معاون مباحث مركز ملوي، أثناء مطاردة عناصر جنائية “مخدرات”، بقرية تونا الجبل، صباح السبت.

كما تقرر تعيين العميد منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مديرًا لمباحث المنيا، خلفًا للواء محمود عفيفي، والعميد علاء الجاحر رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن المنيا، رئيسًا لإدارة البحث الجنائي، خلفًا للعميد عبد الفتاح الشحات.