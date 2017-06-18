أكد السفير البريطانى لدى مصر جون كاسون أن المصريين قادرون على تطوير مشروعات تعمل على تقدم وتطور الدولة معربا عن أمله فى استثمار قدرة المصريين على التعليم خاصة وأن مصر دولة سيناهز عدد سكانها مائة وخمسين مليون نسمة عام 2050.

وقال كاسون خلال حفل افطار أقامه اليوم لمجموعة من رواد الأعمال عن حرصه والسفارة البريطانية على تكريم الشخصيات المصرية الملهمة في كافة مناحى الحياة موضحا أهمية العمل مع العلماء والمجتمع المدني سعيا لمصر جديدة.

وقال جون كاسون إن مصر بلد غنى بالموهوبين والملهمين مشيرا إلى أن عمله كسفير لبلاده يمتد ليس فقط أنه يشمل على مقابلات رسمية حكومية بل كذلك النماذج والشخصيات الأخرى الملهمة في مختلف المجالات .