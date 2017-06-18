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"يوم أن قتلوا الغناء" تعود لمسرح "الطليعة" ثالث أيام عيد الفطر
يوم أن قتلوا الغناء

"يوم أن قتلوا الغناء" تعود لمسرح "الطليعة" ثالث أيام عيد الفطر

2017-06-18 22:55:22
وكالات

يعود العرض المسرحي الناجح “يوم أن قتلوا الغناء” لينير من جديد مسرح الطليعة بالعتبة إبتداء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
يعد العرض من الأعمال المسرحية المتميزة التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضها الفترة الماضية على مسرح الطليعة،وهو من ضمن العروض المرشحة للمشاركة في الدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري المزمع اقامته في شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يتناول العرض قصة صراع بين شقيقين في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم، وبطولة الفنان علاء قوقة وياسر صادق وحمادة شوشة وطارق صبري، محمد ناصر، والفنانة هند عبد الحليم، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي.

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