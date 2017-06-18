تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وهو يشارك بنفسه في إخماد حريق شب في منطقة الكمالية الواقعة في ضواحي العاصمة الأردنية عمان، وهي سلسلة جبلية خضراء، ذات طقس ربيعي وهواء عليل، وتقع على امتداد مناطق القصور الملكية.

وظهر العاهل الأردني وهو يرتدي قميصًا فضفاضًا وبنطالًا بسيطًا وهو يطفئ النيران وسط الأعشاب الجافة بمعاونة قوة الدفاع المدني.

وقال الملك عبدالله في تغريدة عل حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “بهمة البواسل من مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية تم بحمد الله إخماد حريق الكمالية أمس. شكرًا لكل النشامى على ما بذلوه، حفظكم الله وحفظ الأردن”.

وبحسب قناة “العربية” فتعرف منطقة الكمالية الممتدة إلى منطقة الحمّر أنها من أجمل المناطق الحرجية غير المسكونة، وتطل على مدينة السلط التاريخية، كما أنها تطل على فلسطين، وتتميز بأشجارها كثيفة الخضرة.

وسيطرت فرق الدفاع المدني الأردني على الحرائق، التي امتدت لعشرات الأمتار، ولم تسفر عن خسائر بشرية.

وقامت الفرق المختصة باستخدام آليات مخصصة للإطفاء والطائرات العمودية، إلا أن الملك عبدالله حرص على البقاء ضمن الفريق الذي شكره بعد انتهاء المهمة.

ونقلت صحيفة “الرأي اليوم” اللندنية، عن مدير الإعلام في الدفاع المدني، العميد فريد الشرع، قوله إن الملك شارك في السيطرة على الحريق وكان يعمل بيديه بين رجال مكافحة النيران.