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إياد نصار يودع "هذا المساء" نهاية الأسبوع الحالي
هذا المساء

إياد نصار يودع "هذا المساء" نهاية الأسبوع الحالي

2017-06-18 22:39:03
وكالات

يودع المخرج تامر محسن بلاتوهات تصوير مسلسل “هذا المساء” نهاية الأسبوع الحالي.
ويكثف تامر محسن ساعات التصوير حاليا بالاستعانة بوحدتي تصوير للإنتهاء في الوقت المناسب للدخول فى عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة للعمل لتسليمها إلي القنوات الفضائية التى تقوم بعرضه حاليا، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
تدور أحداث المسلسل حول العلاقات المتشابكة التي تجري بين طبقات اجتماعية مختلفة، بطولة إياد نصار، أروى جودة، سمر مرسي، أحمد داود، محمد فراج، حنان مطاوع، إخراج تامر محسن الذى كتب قصة المسلسل أيضا بالتعاون مع ورشة عمل للكتابة.

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