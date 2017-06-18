بعد يوم من محاولة بعض المواقع الفلسطينية المحسوبة على السلطة الفلسطينية نفي عقد اجتماعات في القاهرة بين حركة “حماس” وتيار النائب محمد دحلان، أكد القيادي في حركة “حماس” خليل الحية إن حركته التقت بالفعل بفريق “دحلان” خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وأن اللقاء ليس الأول بين الجانبين، وإن الهدف من تلك اللقاءات هو العمل على تخفيف المعاناة عن أهالي غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

واعتبر “الحية”، بحسب ما ذكره عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مساء اليوم الأحد، أن إجراءات عباس تجاه غزة تعزز الانقسام، وإنه بيخشى إن الوضع دا يؤدي إلى الانفصال التام، وإن المصالحة في حياة عباس باتت صعبة، وإن حركة حماس أدركت دا لما عباس رفض أي مقترحات للمصالحة في اللقاءات الأخيرة. وقال إن اللقاء دا خلى حركة حماس تيأس من تحقيق عباس للمصالحة، وأن شروط عباس أوصلتها لليأس والتأكد من إن عباس هو المعيق لإنهاء الانقسام.

واتهم أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنه بيسعى لتعطيل المصالحة الوطنية رغم اتفاق الجميع على ضرورة إنهاء هذا الملف.