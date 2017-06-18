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مواطنة شاركت في إفطار الرئيس: "السيسي نسى الأكل عشانا"
الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواطنة شاركت في إفطار الرئيس: "السيسي نسى الأكل عشانا"

2017-06-18 22:30:26
كتب - متابعات

قالت المواطنة سناء محمد، إنها لم تتخيل أن تفطر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقولها: “لم أكن اتخيل أن أكون معزومة على مائدة الرئيس”.

وقالت “سناء”، في تصريحات لبرنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأحد: “شعرنا أثناء الجلوس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحمايته لمصر، وإنكاره للذات لأقصى درجة”.

وعن الأكل على المائدة، قالت: “أكلنا فراخ مشوية وكفته الراجل مأكلش قد ما انتبه لينا، وكل شوية نقوله يا ريس كُل وأفطر ونسى أكله وشربه عشان عايز يسمعنا”.

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