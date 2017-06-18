قالت المواطنة سناء محمد، إنها لم تتخيل أن تفطر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقولها: “لم أكن اتخيل أن أكون معزومة على مائدة الرئيس”.

وقالت “سناء”، في تصريحات لبرنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأحد: “شعرنا أثناء الجلوس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحمايته لمصر، وإنكاره للذات لأقصى درجة”.

وعن الأكل على المائدة، قالت: “أكلنا فراخ مشوية وكفته الراجل مأكلش قد ما انتبه لينا، وكل شوية نقوله يا ريس كُل وأفطر ونسى أكله وشربه عشان عايز يسمعنا”.