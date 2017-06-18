أثنى الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على عزومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المواطنين البسطاء.

وقال “عبدالحميد”، في برنامجه “رأي عام”، على قناة “Ten”، اليوم الأحد: ” أول مرة نعرف إن رئيس جمهورية بعزم مواطنين بسطاء”.

واستقبل عبدالفتاح السيسى مجموعة من المواطنين من المحافظات ومن حي الأسمرات، فى مقر إقامته لتناول وجبة الإفطار معه مساء اليوم الأحد، قد وجه لهم الدعوة سابقًا.