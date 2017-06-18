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رونالدو يكشف عن سبب طلب الرحيل عن ريال مدريد
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رونالدو يكشف عن سبب طلب الرحيل عن ريال مدريد

2017-06-18 22:55:09

أبلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن سبب طلبه الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

ونشر الموقع الصحفي التابع لبرنامج “tiempo de juego” الاسباني أن كريستيانو أبلغ زيدان بأنه يريد مغادرة الريال بسبب أن إسبانيا تعامله كمجرم .

وكان رونالدو قد طلب الرحيل منذ يومين من الريال والعودة لناديه  القديم مانشستر يونايتد، بعدما اتهم بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

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