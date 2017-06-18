تباشر غدًا الإثنين محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إعادة إجراءات محاكمة “الحسن الشاطر”، نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، على ضوء الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية “التخابر مع حماس”.

وألقي القبض على “الحسن الشاطر”، يوم الخامس عشر من فبراير الماضي، داخل عقار سكني بمدينة نصر، ويواجه “الحسن” بالإضافة للحكم الغيابي بالإعدام في قضية “التخابر”، اتهاما آخر يتعلق بنشر دعايات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.