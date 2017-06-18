حقق المنتخب التشيلى فوزا مثيرا على نظيره الكاميرونى بنتيجة 2 – 0 فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب “أرينا بالتيكا”، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية بكأس القارات.

انتظر المنتخب التشيلى حتى الدقيقة 82 من عمر المباراة ليفتتح التهديف عبر نجمه أرتورو فيدال لاعب فريق بايرن ميونخ الألمانى، برأسية رائعة من عرضية نجم أرسنال أليكسيس سانشيز.

وفى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة أضاف إدواردو فارجاس الهدف الثانى لمنتخب اللاروخا بعد متابعته لكرة سانشيز الذى راوغ أكثر من لاعب، قبل أن يسدد فى المرمى وتصطدم بالمدافع وتتهيأ لفارجاس الذى يضعها فى المرمى بسهولة، وألغى الحكم الهدف فى البداية بداعى التسلل قبل أن يحتكموا لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف صحيحا.

بتلك النتيجة تصدر المنتخب التشيلى المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وذلك قبل المواجهة الثانية فى المجموعة التى سوف تجمه المنتخب الالمانى غدا أمام نظيره المنتخب الاسترالى.