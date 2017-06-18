أعلنت حكومة الفلبين، اعتزامها وقف هجماتها ضد المتمردين الشيوعيين جنوب البلاد؛ بغرض تركيز جهودها على استهداف عناصر “داعش” الإرهابية هناك.

وقال المفاوض الفلبيني سليفستر بيلو - حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية - إن أهداف حكومته تحولت باتجاه تعزيز مفاوضات السلام مع عناصر “جيش الشعب الجديد” الشيوعية، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام معاهدة سلام معها .. سعيا لتركيز جهودها على القضاء على تنظيم “داعش” في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الفلبين تواجه في الوقت الراهن، في جنوب البلاد، كلا من العناصر الشيوعية المتمردة التابعة لـ”حزب الشعب الجديد” وعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.