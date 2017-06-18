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الداخلية البحرينية :إستشهاد أحد رجال الأمن في تفجير إرهابي بقرية الدراز
الامن البحريني

الداخلية البحرينية :إستشهاد أحد رجال الأمن في تفجير إرهابي بقرية الدراز

2017-06-18 23:40:51
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على صفحتها على حساب تويتر أن تفجيرا إرهابيا وقع في قرية الدراز مساء اليوم الأحد، أسفر عن إستشهاد أحد رجال الأمن وإصابة أثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب.

وقالت وكاله الأنباء البحرينية أن وزارة الداخلية أوضحت أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها تجاه الحادث الإرهابي.

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