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فيريال يوسف تفقد وعيها بعد مقلب هاني هز الجبل
فريال يوسف - مسلسل خاتم سليمان

فيريال يوسف تفقد وعيها بعد مقلب هاني هز الجبل

2017-06-18 22:15:24
كتب - متابعات

تعرضت الفنانة فريال يوسف لفقدان الوعي بعد تعرضها لمقلب الفنان هاني رمزي ببرنامج هاني هز الجبل المذاع على شاشة الحياة.
وانتابت فريال يوسف حالة من الهلع بعد تعرض السيارة التي تستقلها لحادث مصطنع، أدي في النهاية لفقدانها الوعي من شدة الخوف.

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