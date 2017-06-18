يحيي الفنان سعيد الأرتيست وفرقته حفلا مساء غد “الاثنين”، على المسرح المكشوف، وذلك ضمن الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.

ويقدم سعيد الأرتيست تنويعات لمجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية إلي جانب ارتجالات على مختلف آلات الايقاع الشرقية، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

يذكر أن سعيد الأرتيست يعد أحد أشهر عازفي الإيقاع في العالم العربي، كون فرقةً تضم مجموعة من أمهر عازفي مختلف الآلات الايقاعية، وطور أسلوب العزف وابتكر العديد من التيمات الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور.