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بالفيديو.. مخرج «غرابيب سود»: المسلسل 20 حلقة ولم يتوقف
رينا بشور غرابيب سود

بالفيديو.. مخرج «غرابيب سود»: المسلسل 20 حلقة ولم يتوقف

2017-06-18 22:02:09

قال حسين شوكت، مخرج مسلسل «غرابيب سود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، إن المسلسل توقف عند الحلقة العشرين؛ لأنه انتهى، وما يقال إن المسلسل تم إيقافه غير حقيقي.

وأضاف، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن السيناريو كان 28 حلقة، ولكن الحلقات كانت قصيرة جدًا لا تتعدى الـ 20 دقيقة، وبالتالي طريقة التنفيذ والإخراج جعلت المسلسل لا يتعدى الـ 20 حلقة، ولا يوجد أي أسباب أخرى لإيقاف المسلسل.

وأوضح أن المسلسل تعاقب عليه أكثر من مخرج، وهذا الأمر كان له تأثير على هوية المسلسل، مؤكدًا أنه لن يلاحظ هذا الأمر كافة المشاهدين.



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