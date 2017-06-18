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أمير الكويت: نقف مع المجتمع الدولي «صفًا واحدًا» لمحاربة الإرهاب
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الكويت

أمير الكويت: نقف مع المجتمع الدولي «صفًا واحدًا» لمحاربة الإرهاب

2017-06-18 22:07:31
محيط: أ. ش. أ

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وقوف بلاده مع المجتمع الدولي “صفا واحدا” لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف منابعه والقضاء عليه؛ ليعم الأمن والاستقرار جميع الدول والشعوب.

وحذر أمير الكويت - في كلمته اليوم الأحد، بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان - من الإرهاب الذي امتد وباؤه “فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة في ظاهرة غير مسبوقة؛ فأصبح يهدد أمنها واستقرارها ويستهداف أرواح الأبرياء الآمنين”.

وقال إن تلك المخاوف والمخاطر من ظاهرة الإرهاب وتداعياتها تتطلب المزيد من الحيطة والحذر والتكاتف والتلاحم للحفاظ على أمن الوطن وسلامته.

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