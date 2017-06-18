تخوفات من انتشار «عدوى بريكست» بسبب عدم الرضاء الشعبي على الاتحاد الأوروبي2017-06-18 21:56:40
رصدت مجلة “اسبكتاتور” البريطانية قلق الكثيرين في بروكسل من ظهور أية علامة لما يُسمّى بـ”عدوى بريكست” - أو فكرة أن البريطانيين قد يشجعوا غيرهم على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد أن نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث “بيو” حول رأي الأوروبيين بخصوص “عدوى بريكست”، لا تشير إلى اندفاعٍهم صوب الخروج من الاتحاد، إلا أنها تجزم بأن ثمة عدم رضاء شعبي على الاتحاد الأوروبي وتعامله مع العديد من القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه القارة العجوز.
ومن بين تلك القضايا على سبيل المثال - بحسب المجلة - قضية سياسة التجارة، و”هل ينبغي لأي من دول الاتحاد الأوروبي أن تُعيّن حلفاءها التجاريين أو أن تترك ذلك للاتحاد الأوروبي يقرره بدلا عنها؟” .. وهي في الواقع مسألة يختص بها الاتحاد الجمركي، غير أن استطلاعات مركز أبحاث (بيو) تشير إلى أن معظم الناس في كافة الدول الأوروبية تقريبا التي شملتها الاستطلاعات يرغبون لو أن حكوماتهم هي التي تضطلع بصياغة سياسات البلاد التجارية بدلا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مركز أبحاث (بيو)، فإن الأغلبية في اليونان وفرنسا والسويد والمجر وبولندا تفضل اضطلاع حكوماتهم بصياغة سياسات البلاد التجارية، في مقابل أن يضطلع بها الاتحاد الأوروبي بالنسب التالية: 61% مقابل 19% في اليونان، و56% مقابل 41% في فرنسا، و56% مقابل 39% في السويد، و55% مقابل 28% في المجر، و51% مقابل 25% في بولندا.
ورصدت (اسبكتاتور) أنه على الرغم من أن التصويت على “بريكست” سبق ما قاد بلا شك إلى زيادة في الدعم الشعبي للاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا التصويت قد ولدّ رغبة في الاحتذاء ببريطانيا في إجراء استفتاء على العضوية بالاتحاد الأوروبي. وبالفعل، ثمة أغلبية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والسويد وبولندا في الوقت الراهن تدعم إجراء استفتاء على العضوية في الاتحاد الأوروبي.. فيما ترغب نسبة 50% من الألمان في أن تقول رأيها في القضية ذاتها.
وبحسب مركز أبحاث (بيو)، ففي أسبانيا، تدعم نسبة 65% إجراء هذا الاستفتاء مقابل نسبة 28% تعارض إجراءه، وفي فرنسا نسبة 61% تدعمه مقابل نسبة 37% تعارضه، وفي إيطاليا نسبة 57% تدعمه مقابل نسبة 34% تعارضه، وفي اليونان نسبة 57% تدعمه مقابل نسبة 34% تعارضه، وفي السويد نسبة 53% تدعمه مقابل نسبة 43% تعارضه، وفي بولندا نسبة51% تدعمه مقابل نسبة 37% تعارضه.
ورأت المجلة أن كبار القادة في بروكسل ربما يتنفسون الصعداء لأن عملية “بريكست” (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) قد أخفقت حتى الآن في إطلاق تيارٍ كفيل بنسف الاتحاد الأوروبي.. لكن ذلك لا ينفي أن ثمّة رغبة قوية ومتنامية بين الأوروبيين في تقليص سلطات بروكسل.
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
«نفط الشارقة» لا تتوقع تعطل إمدادات الغاز القطري للإمارات
قال المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية حاتم الموسى اليوم إنه لا يتوقع تعطل تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب الأزمة ...Sun, 18 Jun 2017 09:41:47 GMT