تقدم فرقة استديو نجوم مسرح الهوسابير، أوبريت “الليلة الكبيرة” في ثلاث حفلات على مسرح الهوسابير تبدأ اليوم “الأحد”، وغدا “الاثنين” وبعد غد “الثلاثاء”.

جدير بالذكر أن الفرقة تضم مجموعة من المواهب الواعدة، أغلبهم يعتلي خشبة المسرح لأول مرة،وتم تأسيسه على يد أروى قدورة والمخرج هشام السنباطي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

الجديد في هذه التجربة أن المخرج هشام السنباطي يريد أن يثبت أن فقر الانتاج من الممكن أن يصنع عرضا ممتعا يحمل رؤية جديدة لأوبريت “الليلة الكبيرة”، فقد حرر أيضا عرائس الأوبريت من الخيوط التي تحركها واستبدلها بالعنصر البشري في الأداء الكاريكاتوري، ليس بدافع السخرية من شخصيات الأوبريت وأحداثه، وإنما لتقديم وجبة فكاهية ضاحكة تعتمد على الأداء المبالغ فيه الذي يفجر طاقات كوميدية هائلة داخل مجموعة من الهواة.

كما قام السنباطي بتضفير أوبريت “الليلة الكبيرة”، مع رباعيات صلاح جاهين “مؤلف الأوبريت” التي انتقاها بعناية وكأنها جزء من نسيج الاسكتش الموجود في الأوبريت اصلا، وهي الرباعيات التي سجلها صلاح جاهين بصوته، ولحن بعضها سيد مكاوي وقام بأدائها علي الحجار.