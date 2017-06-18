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فيريال يوسف تفجر مفاجأة عن هاني هز الجبل.. كانت تعلم بالمقلب!
هاني رمزي

فيريال يوسف تفجر مفاجأة عن هاني هز الجبل.. كانت تعلم بالمقلب!

2017-06-18 22:03:18
كتب - متابعات

فجرت الفنانة فريال يوسف مفاجأة عقب خروجها من مقلب الفنان هاني رمزي ببرنامج “هاني هز الجبل” المذاع على شاشة “الحياة” وهي معرفتها بالمقلب.
وأكدت فريال أنها كانت ستكون ضحية للفنان هاني رمزي العام الماضي ببرنامج هاني في الأدغال، لكنها علمت بالمقلب ورفضت الحضور قائلة: أنا فلت منك السنة اللى فاتت تقوم السنه دي تعمل فيّ كده”.

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