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بالصور.. الأمير ويليام يحتضن مسلمة فقدت زوجها في حريق لندن
الأمير ويليام وكيت ميدلتون

بالصور.. الأمير ويليام يحتضن مسلمة فقدت زوجها في حريق لندن

2017-06-18 22:28:58

أعاد دوق كامبريدج الأمير ويليام رأفة وحنان والدته على المواطنين إلى الأذهان باحتضانه عجوز فقدت زوجها في حريق برج جرينفيل في لندن، الأربعاء الماضي، وفقًا لما قالته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الأحد، أن الأمير ويليام تجاهل البروتوكول الملكي لتهدئة فاطمة جعفري، 78 عامًا، التي تبحث عن زوجها علي.

واختفى علي، 82 عامًا، منذ أن علق في مصعد كهربائي أثناء محاولته الهروب من الحريق الذي نشب في البرج.

وارتمت فاطمة في أحضان الأمير ويليام عندما أمسكها بيديه ليقول لها إنه سيفعل ما بوسعه لمساعدتها على العثور على زوجها.

ونوهت الصحيفة إلى أن ويليام زار ضحايا البرج مع جدته الملكة إليزابيث بالقرب من موقع الحادث يوم الجمعة الماضية.

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