محامي ترامب: التحقيقات مع الرئيس قضية دستورية خطيرة!2017-06-18 21:46:08
قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “الرئيس ليس قيد التحقيق كما لم يكن قط” بشأن محاولة التأثير على تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” في علاقته بروسيا خلال فترة حملته الانتخابية.
وقال عضو الفريق القانوني لترامب، جاي سيكولو - في مقابلة متلفزة، اليوم الأحد، إن الفريق القانوني “لم يتلقى أي إعلام بالتحقيق، آخر شيء نعلمه هو ما قاله مدير (إف بي آي) السابق جيمس كومي عندما أدلى بشهادته أمام الكونجرس قبل أسبوعين: أن الرئيس ليس هدفا للتحقيق”.
وتابع سيكولو - بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لمجلة “نيويورك” : “لا يمكنني أن أتخيل سيناريو لا يكون الرئيس على علم به .. هناك قضية دستورية خطيرة هنا”.
وتأتي تصريحات سيكولو بعدما هاجم الرئيس الأمريكي التقارير التي ادعت أن المستشار الخاص لـ”إف بي آي” روبرت مولر ينظر حاليا في ما إذا كان ترامب قد حاول إعاقة مسار العدالة في التحقيقات الجارية حول وجود علاقات بين حملته لانتخابات الرئاسة، العام الماضي، أو أعضاء فريقه الانتقالي مع الحكومة الروسية، وكانت صحيفة “واشنطن بوست” هي أول من نشرت تلك التقارير.
وكان كومي، الذي أقاله ترامب من منصبه الشهر الماضي، اتهم ترامب في شهادته أمام الكونجرس بمحاولة إعاقة التحقيق في تورط مقربين منه في علاقات مع عملاء ومسئولين بالحكومة الروسية، وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس الأمريكي مرارا.
وهاجم ترامب، الخميس الماضي، التقارير الإعلامية التي زعمت تحقيق “إف بي آي” في ذلك الأمر، قائلا: “لقد صنعوا تواطؤا زائفا بقصة الروس، ووجدوا صفرا من الأدلة، لذلك فإنهم يطرحون (مسألة) عرقلة العدالة فيما يتعلق بالقصة الزائفة”.
وغداة ذلك، كتب على صفحته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “أنا قيد التحقيق بسبب عزلي لمدير إف بي آي من جانب الرجل الذي طلب مني إقالة مدير إف بي آي”، في ما بدا أنه إشارة إلى نائب المدعي العام روزنشتاين.
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
«نفط الشارقة» لا تتوقع تعطل إمدادات الغاز القطري للإمارات
قال المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية حاتم الموسى اليوم إنه لا يتوقع تعطل تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب الأزمة ...Sun, 18 Jun 2017 09:41:47 GMT