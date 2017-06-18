

أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عن أنه جارٍ إنشاء أكبر 4 محطات لتحلية مياه البحر في العالم.

وأضاف “الوزير”، في تصريحات له صحفية، على هامش مشاركته في وضع حجر أساس مشروع المدينة السكنية للعاملين بالهيئة في منطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، أن واحدة من المحطات الأربعة جارٍ إنشاؤها في شرق بورسعيد بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميًا.

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المحطتين الأخرتين ستكونان في الجلالة والعالمين الجديد بنفس القدرة، والمحطة الرابعة بقدرة 164 ألف متر مكعب يوميًا في منطقة العين السخنة.