موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...