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غدا.. البابا تواضروس يزور الإمام الأكبر بالمشيخة لتهنئته بحلول عيد الفطر
البابا تواضروس الثانى يرأس قداس عيد ميلاد و أستشهاد القديس مارمرقس بكاتدرائية بالمرقسية بالأسكندرية

غدا.. البابا تواضروس يزور الإمام الأكبر بالمشيخة لتهنئته بحلول عيد الفطر

2017-06-18 21:35:48

يزور البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيخة الأزهر، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك، فى عادة سنوية تدل على عمق وقوة الترابط والعلاقات بين الأزهر والكنيسة.

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