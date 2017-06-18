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اعتقال كتاب لرفضهم "تيران وصنافير" يثير غضب المثقفين
أدهم العبودى

اعتقال كتاب لرفضهم "تيران وصنافير" يثير غضب المثقفين

2017-06-18 21:24:22
محيط - شيماء فؤاد

اعترض المثقفون على اعتقال قوات الأمن لعدد من الكتاب لتعبيرهم عن آرائهم في صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى و تأكيدهم على رفض اتفاقية تيران و صنافير .

و كان من ضمنهم  الروائي أدهم العبودي  الذى اعتقلته قوات الأمن من منزله في الأقصر على خلفية رفض اتفاقية تيران وصنافير على  صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” .

يشار إلى أن البرلمان وافق الأسبوع الماضي على اتفاقية تيران وصنافير رغم صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين .

و الجدير بالذكر أن مئات الأدباء المصريين قاموا بتوقيع بيان رافض لاتفاقية تيران وصنافير .

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