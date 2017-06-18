اعترض المثقفون على اعتقال قوات الأمن لعدد من الكتاب لتعبيرهم عن آرائهم في صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى و تأكيدهم على رفض اتفاقية تيران و صنافير .

و كان من ضمنهم الروائي أدهم العبودي الذى اعتقلته قوات الأمن من منزله في الأقصر على خلفية رفض اتفاقية تيران وصنافير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” .

يشار إلى أن البرلمان وافق الأسبوع الماضي على اتفاقية تيران وصنافير رغم صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين .

و الجدير بالذكر أن مئات الأدباء المصريين قاموا بتوقيع بيان رافض لاتفاقية تيران وصنافير .