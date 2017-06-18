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إطلاق نار داخل موقع سياحي بالعاصمة المالية باماكو
رصاصة طلق ناري نارى مسدس بندقية خرطوش رصاص قتل

إطلاق نار داخل موقع سياحي بالعاصمة المالية باماكو

2017-06-18 21:29:29

تعرض موقع سياحي في العاصمة المالية باماكو لهجوم دون صدور أي معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا .

وأفاد أشخاص يقيمون وفق وكالة “فرانس برس” أنهم سمعوا إطلاق نار داخل الموقع.

وقال مراسل الوكالة إن سحابة دخان ارتفعت فوق المكان الذي توجه إليه جنود من الجيش المالي وقوة برخان الفرنسية للتصدي للإرهابيين.

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