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كرم جبر: وكالة أنباء الشرق الأوسط خير من يقود مسيرة عودة المؤسسات القومية لريادتها
كرم جبر

كرم جبر: وكالة أنباء الشرق الأوسط خير من يقود مسيرة عودة المؤسسات القومية لريادتها

2017-06-18 21:46:23
كتب - أ ش أ

قال كَرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وكالة أنباء الشرق الأوسط هي خير من يقود المسيرة نحو عودة ريادة المؤسسات الصحفية القومية.
وأعرب جبر، عن سعادته بلقاء الزملاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال حفل إفطار أسرة /أ ش أ/ اليوم /الأحد/، مشيرا إلى أنه كانت من أهم معايير الهيئة الوطنية لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية أن تكون تلك القيادات قادرة على لم شمل الأسرة الصحفية وأن توفر بيئة صالحة للعمل، وكيفية استرداد المكانة بقيادات واعية ورشيدة، مبديا أمله أن يتكرر اللقاء مرات ومرات.
فيما قال عبد الله حسن عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، إنه سعيد بهذا اللقاء الذي يذكره بكل اللقاءات التي كانت تنظم في جو أسري جميل يدعم العلاقات بين الزملاء، مؤكدا اعتزازه بأسرة الوكالة ومتمنيا لهم التوفيق وأن يكونوا يدا واحدة مع الاستاذ علي حسن رئيس مجلس إداراة ورئس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وتابع بقوله “أتمنى عودة الروح إلى أ ش أ، وان تستعيد مجدها ودورها بمساعدتكم جميعا وبما تمتاز به الوكالة من سرعة جعلت التليفزيون والفضائيات تنقل عنها، لا العكس وتصنع هي الأحداث، وكلما زادت قوة تستعيد مجدها ومكانتها كأكبر وأقدم وكالة أنباء في الشرق الأوسط “.

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